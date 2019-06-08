Хартум, 8 июня. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али призвал все политические силы в Судане взять на себя ответственность за соглашение о демократическом переходном периоде в стране.

В пятницу выступающий посредником в переговорах между Военным советом и оппозицией премьер-министр Эфиопии прибыл в Хартум. В рамках однодневного визита он провел встречу с представителями обеих сторон.

«Армия, народ и политические силы в Судане должны взять на себя ответственность за основополагающее соглашение о демократическом, согласованном и всеобъемлющем переходном периоде в стране», — заявил Абий Ахмед Али.

Премьер-министр Эфиопии предложил утвердить Суверенный совет, состоящий из восьми гражданских и семи военных членов, и создать ротационное председательство в Совете.

Присутствующие на переговорах представители Переходного военного совета подчеркнули, что «открыты для переговоров и готовы к соглашению в любое время».

Однако представители оппозиции отказались от дальнейших переговоров, заявив, что в предложениях премьера Эфиопии нет ничего нового.

В Судане 11 апреля произошел военный переворот, которому предшествовали четырехмесячные мирные акции протеста. В результате переворота президент Судана Омар аль-Башир был отстранен от должности, а позднее помещен в тюрьму. На время переходного периода был сформирован Военный совет, который взял власть в свои руки до проведения выборов.

Однако мирные митинги в Судане переросли в массовые протесты. Как сообщал корреспондент Федерального агентства новостей, неизвестные молодые люди с закрытыми лицами стали появляться на месте мирных выступлений граждан, они разбирали брусчатку и строили баррикады. При этом неизвестные провоцировали сотрудников Службы безопасности республики, которые следили за мирным проведением выступлений. Сами суданцы заявили о некой «третьей силе», которая стремится сорвать проведение выборов и мирную передачу власти.

Выяснилось, что инициаторами провокаций выступили те, кто многие годы жил за рубежом, а теперь решил дорваться до власти в Судане. Среди них член оппозиционной партии «Силы декларации свободы и перемен» (СДСП) Али Махмуд Хасанейн, который долгое время жил в Великобритании. Проживающий долгие года в Германии и США глава Национального фронта перемен Али Махмуд Хассанейн вернулся в Судан лишь в апреле текущего года и выступил за разделение страны на шесть регионов.

Таким образом, инициаторами провокаций в Судане стали жители западных стран, в основном США и Великобритании, которые вернулись в страну в период кризиса и решили воспрепятствовать мирному переходу власти в Судане.