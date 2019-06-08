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Боевики в Сирии обстреляли жилые кварталы города Хама 

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Боевики в Сирии обстреляли жилые кварталы города Хама 

Хама, 8 июня. Боевики открыли огонь из реактивных систем залпового огня по жилым кварталам сирийского города Хама, центра одноименной провинции. На данный момент известно о двух пострадавших.

Как сообщает телеканал «Аль-Ихбария», из района Эш-Шариа поступили данные о двух пострадавших из числа мирных жителей. 

Незадолго до этого четыре минометных снаряда разорвались в квартале Эль-Кусур. Кварталу был нанесен материальный ущерб, из жителей никто не пострадал. Под обстрелом также оказались города Мхарде и Скальбия к северо-западу от Хамы. 

Ранее сообщалось, что при попытке наступления наступления боевиков в районе населенных пунктов Джуббейн и Тель-Малах участвовали 500 человек, шесть танков, четыре боевые машины пехоты (БМП), 20 автомобилей повышенной проходимости с установленными на них крупнокалиберными пулеметами, и другая военная техника.

Обороняясь, САА при поддержке ВКС РФ уничтожила более 120 террористов, пять танков, три БМП, девять пикапов, одну установку реактивной системы залпового огня и два минометных расчета.

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Автор: Олеся Волкова
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