Санкт-Петербург, 8 июня. Датский участок газопровода «Северный поток — 2» может быть построен максимум за пять недель вне зависимости от маршрута, сообщил журналистам председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на ПМЭФ.

Журналисты поинтересовались у Миллера, когда наступит крайний срок для разрешения Дании на строительство трубопровода, чтобы успеть его закончить к концу 2019 года.

Глава «Газпрома» напомнил, что в Дании завершились выборы, сейчас формируется новое правительство. При этом участок газопровода, который пройдет по территории страны, «очень короткий, это условно 130 км», на его строительство уйдет, по словам Миллера, максимум пять недель.

«Я знаю этот срок, но вам его говорить не буду, но могу сказать, что он еще не наступил. Пока еще он и не завтра наступает», — ответил он на вопрос.

Глава корпорации также сообщил, что на сегодняшний день построено 57,2% трубопровода, «и каждый день все больше».

«Все наши партнеры, которые были на форуме, все подтверждают свое участие», — добавил он.

Ранее на ПМЭФ президент РФ Владимир Путин заявил, что проект «Северного потока — 2» полностью отвечает национальным интересам всех участников. Глава государства напомнил, что проект «призван повысить энергобезопасность Европы, создать рабочие места».

«Северный поток — 2» прокладывается по дну Балтийского моря от России до Германии. Главная его цель — обеспечение надежных поставок природного газа в Европу. Завершить его строительство планируют в начале 2020 года. Большинство стран Европы поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Польша, Латвия, Литва, Украина и США.