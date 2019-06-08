Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

55
0 Оставить комментарий

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

Лос-Анджелес, 8 июня. Российская супермодель Ирина Шайхлисламова, более известная как Ирина Шейк, и голливудский режиссер и актер Брэдли Купер разорвали отношения. 

Как сообщает People, сейчас пара решает вопрос об опеке над их дочерью Леей, которая родилась в 2017 году.

Шейк и Купер начали встречаться в 2015 году. При этом звезды шоу-бизнеса никогда не афишировали свои отношения. Позднее стали ходить слухи о помолвке, однако пара так и не узаконила свои отношения. 

Сообщения о расставании пары появились еще в мае. Тогда СМИ сообщали, что многочисленные слухи о романе Купера с сыгравшей в его дебютной киноработе «Звезда родилась» певицей Леди Гагой не имеют отношения к расставанию

Источники заявляли, что  актер хотел уберечь личную жизнь пары от журналистов и общественности, а российская модель считала, что все нужно показывать в медиа.

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

В 2015 году Шейк после пяти лет отношений рассталась с нападающим мадридского футбольного клуба «Реал» Криштиану Роналду. Спустя три года, как передавал RT, футболист признался друзьям, что все еще испытывает чувства к своей бывшей подруге.

В феврале текущего года популярная певица Леди Гага получила долгожданную статуэтку «Оскар» за песню Shallow к киноленте «Звезда родилась», режиссером которой выступил Брэдли Купер.

infox - new
Автор: Олеся Волкова
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров