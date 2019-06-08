Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

Лос-Анджелес, 8 июня. Российская супермодель Ирина Шайхлисламова, более известная как Ирина Шейк, и голливудский режиссер и актер Брэдли Купер разорвали отношения.

Как сообщает People, сейчас пара решает вопрос об опеке над их дочерью Леей, которая родилась в 2017 году.

Шейк и Купер начали встречаться в 2015 году. При этом звезды шоу-бизнеса никогда не афишировали свои отношения. Позднее стали ходить слухи о помолвке, однако пара так и не узаконила свои отношения.

Сообщения о расставании пары появились еще в мае. Тогда СМИ сообщали, что многочисленные слухи о романе Купера с сыгравшей в его дебютной киноработе «Звезда родилась» певицей Леди Гагой не имеют отношения к расставанию.

Источники заявляли, что актер хотел уберечь личную жизнь пары от журналистов и общественности, а российская модель считала, что все нужно показывать в медиа.

В 2015 году Шейк после пяти лет отношений рассталась с нападающим мадридского футбольного клуба «Реал» Криштиану Роналду. Спустя три года, как передавал RT, футболист признался друзьям, что все еще испытывает чувства к своей бывшей подруге.

В феврале текущего года популярная певица Леди Гага получила долгожданную статуэтку «Оскар» за песню Shallow к киноленте «Звезда родилась», режиссером которой выступил Брэдли Купер.