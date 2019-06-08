Журналист должен быть наказан по закону, даже если он оппозиционер

Москва, 7 июня. Региональное управление МВД РФ раскрыло подробности задержания журналиста издания Meduza Ивана Голунова. Выяснилось, что при досмотре у него изъяли 4 гр наркотического средства — метилэфедрона, а дома при обыске — еще 5 гр кокаина.

Как сообщает пресс-служба московской полиции, Голунова сотрудники отдела по борьбе с наркотиками задержали в четверг на Цветном бульваре в рамках оперативной разработки наркогруппировки. При личном досмотре у него нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Позднее эксперты сообщили, что это наркотик метилэфедрон, массой порядка четырех граммов.

В съемной квартире журналиста на Вешняковской улице полиция обнаружила «три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы». Согласно данным экспертов, «часть изъятого представляет собой кокаин, массой свыше 5 граммов».

Уголовное дело возбудили по двум статьям: «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств…».

В полиции опровергли появившиеся в некоторых СМИ сообщения о том, что Голунова избили при задержании. Несостоятельность обвинений подтвердили и правозащитники, побывавшие у задержанного журналиста.

В МВД также прокомментировали данные о том, что якобы полицейские намеренно не давали журналисту сдать смывы рук и срезы ногтевых пластин для исследования.

«На самом деле первоначально задержанный согласился сдать биологические жидкости, но при этом в присутствии понятых отказался сдать срезы ногтей. Впоследствии после прибытия представителей общественности ему было еще раз предложено сдать смывы рук и срезы ногтей, на что он ответил согласием», — говорится в сообщении.

Почему защищают оппозиционера-наркомана?

Отметим, что некоторые СМИ и журналисты, называющие себя оппозиционными, призывали немедленно освободить корреспондента. При этом совершенно непонятно, на каком основании стоит его освободить, если при обыске у журналиста нашли большое количество наркотиков.

Вместо того чтобы осудить противоречащий закону поступок коллеги или хотя бы дождаться официальных данных правоохранительных органов, журналисты вступились за «оппозиционера», несмотря на то, что делать какие-либо выводы пока рано. Складывается впечатление, что, по их мнению, принадлежность к оппозиционной тусовке чуть ли не освобождает от ответственности. Но, разумеется, это не так, и если Голунов нарушил закон, перед законом он ответит.

Убеждены, что «оппозиционность» не должна освобождать от ответственности. Тем более когда речь идет о таком смертельном яде, как наркотики…