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У задержанного журналиста издания Meduza нашли 9 граммов наркотика

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У задержанного журналиста издания Meduza нашли 4 грамма наркотика

Москва, 7 июня. Журналист интернет-издания Meduza Иван Голунов был задержан сотрудниками столичной полиции в результате оперативной разработки наркогруппировки. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ, при задержании у него обнаружили 4 грамма наркотика, при обыске на квартире — 5 грамм кокаина.

По данным полиции, Голунова задержали «в ходе оперативной разработки группы лиц, занимающихся сбытом наркотических средств». При досмотре после задержания у него было «обнаружено 5 свертков с порошкообразным веществом». 

«Согласно заключению эксперта, изъятое является наркотическим средством — метилэфедроном, массой около 4 граммов», — говорится в сообщении МВД.

Позднее в съемной квартире журналиста на Вешняковской улице прошли обыски. Полицейские обнаружили «три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы». Согласно данным экспертов, «часть изъятого представляет собой кокаин, массой свыше 5 граммов».

Ранее сообщалось, что Голунову предъявили обвинения по статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Журналист Meduza все обвинения опровергает. По его мнению, случившееся является провокацией.

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Автор: Олеся Волкова
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