Путин рассказал о возможностях партнерства с зарубежным бизнесом по нацпроектам

Санкт-Петербург, 7 июня. Работа по реализации национальных проектов — огромное поле для совместных инициатив российских и зарубежных предпринимателей, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями иностранных компаний в рамках ПМЭФ.

Глава государства отметил, что работа по реализации национальных проектов — «это огромное поле для сотрудничества и партнерства».

«И я очень рассчитываю на то, что в этом отношении вы нас не только понимаете, но и настраиваетесь на совместную работу», — обратился Путин к участникам встречи.

Президент отметил, что многие из присутствующих на форуме бизнесменов давно успешно работают в России.

Петербургский международный экономический форум, стартовавший 6 июня, продлится до 8 июня включительно. В пятницу глава российского государства принял участие в пленарном заседании, на котором обсуждался ряд экономических вопросов.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, Путин пообещал внимательно проанализировать мнения предпринимателей, которые были высказаны в рамках различных дискуссий на ПМЭФ, чтобы впоследствии учесть прозвучавшие предложения для улучшения бизнес-среды в стране.

Российский лидер подчеркнул, что анализ дискуссий делается для того, что внести коррективы в практическую работу, тем самым улучшить условия работы в России.

Как сообщал RT, глава государства также отметил, что глубокие перемены в современном мире требуют переосмысления роли доллара. По его словам, в последнее время появились новые экономические центры, повысилась роль региональных валют, изменился баланс сил и интересов.