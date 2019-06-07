Зеленский рассказал, почему «решение о роспуске Рады было верным»

Киев, 7 июня. Верховная рада своей работой на последней пленарной неделе доказала, что решение о ее роспуске было правильным, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

После вступления в должность президента Зеленский подписал указ о роспуске Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.

В своем видеообращении, опубликованном на странице администрации президента в Facebook, Зеленский заявил, что хочет от «всего сердца» сказать спасибо Раде. По его словам, он долго сомневался, правильно ли было принято решение о роспуске парламента.

«Что сделали депутаты за эти дни? Оставили мажоритарную систему, оставили неприкосновенность, оставили старых министров, оставили старых силовиков на должностях, оставили возможность не отвечать за незаконное обогащение… Спасибо, что своей «плодотворной» работой доказываете всей стране, что решение о роспуске Рады было верным», — заявил Зеленский.

Днем ранее представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что Верховная рада дискредитирует свою работу тем, что принимает мало законодательных инициатив. Он обратил внимание на низкую результативность работы парламента. К примеру, по его словам, 28 мая из 40 вопросов были рассмотрены лишь шесть, а голосование прошло и вовсе только по одному вопросу.

Ранее Зеленский ранее внес в Верховную раду Украины представления на увольнение министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака. В четверг депутаты Рады отказались принять отставку руководителей трех ведомств. Таким образом, парламентарии вновь проигнорировали предложение президента страны, предавал RT.