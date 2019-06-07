Армия Сирии отразила атаку боевиков в Хаме

Хама, 7 июня. Сирийские вооруженные силы отразили атаки боевиков в провинции Хама, уничтожив более 20 боевиков, танк и два пикапа, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

В пятницу в 10.45 по местному времени (12.45 по московскому) боевики Идлибской зоны деэскалации предприняли атаки на позиции правительственных сил в районе населенных пунктов Корназ и Хамамият провинции Хама. По данным ЦПВС, в атаке на Корназ участвовали порядка 80 боевиков и семь пикапов, в нападении на Хамамият — порядка 60 боевиков при поддержке двух танков, одной БМП и одного пикапа.

САА отбила атаку боевиков, уничтожив более 20 нападавших, один танк и два пикапа.

В Центре по примирению также сообщили, что накануне попытку наступления в районе населенных пунктов Джуббейн и Тель-Малах предприняли боевики группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» (альянс боевиков, возглавляемый террористами запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»1).

В атаке участвовали 500 боевиков, шесть танков, четыре боевые машины пехоты (БМП), 20 автомобилей повышенной проходимости с установленными на них крупнокалиберными пулеметами, и другая военная техника.

Обороняясь, САА при поддержке ВКС РФ уничтожила более 120 террористов, пять танков, три БМП, девять пикапов, одну установку реактивной системы залпового огня и два минометных расчета.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, ранее министр обороны Сирии генерал Али Абдулла Аюб посетил воинские части, работающие на линии фронта с террористическими организациями на северо-западе Хамы, он встретился с солдатами и передал им приветствие президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада.

1 Организация запрещена на территории РФ.