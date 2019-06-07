Задержан восьмой участник конфликта в Красногорске

Москва, 7 июня. Следователи задержали еще одного участника конфликта в Красногорске, в результате которого ножом в сердце был убит бывший спецназовец Никита Белянкин.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ, «установлены все без исключения участники событий, произошедших 1 июня 2019 года возле одного из кафе в Красногорске».

Семеро ранее задержанных подозреваемых уже арестованы по решению суда. В пятницу следствием задержан восьмой подозреваемый. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения.

В СК РФ уточнили, что по статье «Убийство» обвиняется лишь один из задержанных, остальным семерым фигурантам дела инкриминируется статья «Хулиганство».

«У следствия нет никаких сомнений в том, что ни один фигурант не уйдет от уголовной ответственности», — подчеркнули в СК РФ.

Бывший спецназовец Никита Белянкин 1 июня заступился за мужчину, которого жестоко избила толпа неизвестных в подмосковном городе Красногорске. Но злоумышленники смертельно ранили десантника ножом. Предполагаемый убийца 5 июня был арестован по решению суда.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что в сети появилось видео задержания подозреваемых по делу об убийстве Белянкина. На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов задерживают двоих подозреваемых.