«Газпром» не будет поддерживать мощности ГТС без контракта на поставки Украине 

Санкт-Петербург, 7 июня. «Газпром» без заключения прямого контракта на поставки газа Украине не будет иметь обязательства по поддержанию необходимых резервных мощностей газотранспортной системы на границе России и Украины, сообщил глава корпорации Алексей Миллер.

Отвечая на вопрос по транзиту газа через Украину, Миллер подчеркнул, что «первый и самый главный вопрос — это договор прямой на поставку российского газа на Украину». При этом он подчеркнул, что «это технологически очень серьезно».

«Та картинка, которую мы сейчас имеем по обязательствам, по тем контрактам транзитному и поставочному, мы все эти мощности потенциально держим. А если этих обязательств не возникает… это в том числе вопрос о том, какие газотранспортные мощности нам необходимы и будут на границе России и Украины», — заявил он.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, ранее в пятницу Миллер заявил о готовности обсудить поставку газа на Украину на 25% дешевле, чем по реверсу. На встрече с одним из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрием Бойко и главой политического совета этой партии Виктором Медведчуком Миллер выступил за прямые переговоры с Киевом по газовым вопросам, передавала «Газета.ру».

Напомним, весной 2018 года глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания расторгает контракт с Украиной на поставку и транзит газа. При этом он отметил, что российская сторона готова вести переговоры с «Нафтогазом» о транзите, однако для этого власти Украины должны обосновать его экономическую целесообразность.

В пятницу глава украинской компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что «Нафтогаз» готов к переговорам с российской стороной по газу только с участием ЕС, любые новые контракты должны соответствовать европейским нормам, передавал RT.