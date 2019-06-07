Посольство РФ отреагировало на изменения в статье NYT по Солсбери

Лондон, 7 июня. Российское посольство в Великобритании прокомментировало изменение статьи издания The New York Times о высылке 60 дипломатов из Соединенных Штатов после инцидента в британском Солсбери.

В дипмиссии сообщили, что издание представило уточнение к публикации от 16 апреля. Теперь газета утверждает, что американскому лидеру Дональду Трампу в тот момент показали фотографии не детей и уток, пострадавших от химического отравления в Солсбери, а не связанные с этим инцидентом кадры, которые демонстрируют «последствия химических отравлений».

«Отдадим должное The New York Times. Очевидно, в газете осознали, что распространение откровенных фальшивок вредит репутации издания», — говорится в заявлении посольства.

В дипмиссии отметили, что в новой версии статьи руководство американских спецслужб «предстает в весьма неприглядном свете». Дипломаты подчеркнули, что манипулирование властями и мировым общественным мнением давно уже стало одним из излюбленных приемов.

Напомним, в марте прошлого года бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлия якобы отравили в британском Солсбери. Лондон голословно стал обвинять в случившемся Москву, Россия все обвинения категорически отрицает. Вместе с тем российская сторона предложила Лондону провести совместное расследование, но он отказался. Также МИД уличил британского премьер-министра Терезу Мэй во лжи. Глава британского правительства утверждала, что яд, которым были отравлены Скрипали, якобы был изготовлен в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.