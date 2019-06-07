Богданов обсудил с вице-президентом Южного Судана урегулирование конфликта в стране

Санкт-Петербург, 7 июня. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов в пятницу встретился с первым вице-президентом Южного Судана Табаном Денгом Гаем на полях Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

Стороны обсудили развитие двухсторонних отношений, а также урегулирование внутреннего конфликта в африканской республике на основе ранее достигнутых договоренностей.

«При обмене мнениями по международной проблематике был подтвержден обоюдный настрой на наращивание конструктивного взаимодействия Москвы и Джубы в ООН и на других авторитетных площадках», — говорится в сообщении.

Кроме того, Богданов в ходе переговоров заявил, что Москва по-прежнему ждет от Южного Судана возмещение ущерба авиакомпании «Нижневартовскавиа» за сбитый в декабре 2012 года вертолет Ми-8АМТ, а также выплату компенсации для родственников погибших членов экипажа.

Напомним, что 21 декабря 2012 года зафрахтованный ООН российский вертолет был сбит ракетой земля — воздух на территории Южного Судана. Все четверо членов экипажа погибли. По одной из версий, участники вооруженного конфликта приняли гражданское воздушное судно за военный вертолет, который осуществляет разведку, однако в СК РФ настаивают на том, что на Ми-8АМТ были хорошо заметные опознавательные знаки ООН.