Появилось видео с американским крейсером, который «подрезал» российский корабль

Вашингтон, 7 июня. ВМС США выложили видео, на котором показан момент совершения опасного маневра американским крейсером Chancellorsville рядом с российским противолодочным кораблем «Адмирал Виноградов» в Восточно-Китайском море.

На кадрах ролика, снятого с палубы Chancellorsville, видно, как американское судно идет параллельно «Виноградову», а затем сокращает расстояние. Судя по всему, в этот момент экипаж российского корабля принял решение сбавить ход, чтобы избежать столкновения, передает Пятый канал.

Отметим, что ВМС США совершенно иначе интерпретировали эти события. В описании к видео говорится, что именно российский эсминец «совершил небезопасный маневр», приблизившись к Chancellorsville на 50-100 футов (15,24 – 30,48 метра).

«Мы считаем действия России небезопасными, непрофессиональными и не соответствующими международным правилам предотвращения столкновений на море», — говорится в сообщении.

Российская же сторона, напротив, настаивает, что именно американский корабль подошел на небезопасное расстояние к «Адмиралу Виноградову», а затем пересек его курс. Экипаж «Адмирала Виноградова» в этой ситуации был вынужден совершить экстренное маневрирование, чтобы избежать столкновения с Chancellorsville. После этого Тихоокеанский флот РФ заявил протест капитану судна ВМС США, указав на недопустимость таких действий, отмечает телеканал 360.

По мнению члена Совета Федерации Франца Клинцевича, американские моряки «подрезали» российский корабль ради показной, легкомысленной храбрости. Сенатор выразил сомнение в том, что руководство судна выполняло чей-то приказ, нарушая правила движения на море.