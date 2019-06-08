Сирия, 8 июня. САА освобождает территории Хамы после контрнаступления «Тахрир аш-Шам», неизвестные нападают на курдские КПП на востоке Евфрата. ВКС РФ продолжает серию боевых вылетов в Идлибе, нанося удары по укреплениям джихадистов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: проводят операцию по зачистке от боевиков юга провинции Идлиб.

ВВС Сирии: поддержали подразделение САА в Дейр-эз-Зоре, атаковав боевиков «Исламского государства»1, ударили по укрытиям радикалов на территории «Большого Идлиба» в ответ на провокации и обстрел мирных поселений.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели контрнаступление в Хаме, отбив у боевиков ряд поселений к северу от Мхарде, отбили нападение ИГИЛ1 в Дейр-эз-Зоре.

«Исламское государство : напало на подразделение САА в Дейр-эз-Зоре, подозревается в организации нападения на КПП курдов в Хасаке и Ракке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: теряет свои позиции и военную технику на северо-западе Хамы в ходе контрнаступления правительственных сил.

Курды: потеряли трех бойцов при нападениях неизвестной вооруженной группировки на КПП, провели серию арестов на западе Дейр-эз-Зора, заявили, что за четыре рейда на этой неделе ликвидировали 9 человек из рядов протурецкой «Сирийской свободной армии».

«Джейш аль-Изза»: заявила об уничтожении БМП правительственных сил на севере Хамы.

Провинция Латакия

Как сообщает канал Baladi News, в Латакии в районе города Кабана самолеты ВВС Сирии продолжают атаковать позиции джихадистов. Боевики «Тахрир аш-Шам» и союзной «Исламской партии Туркестана» (террористическая организация, запрещенная в РФ) строят укрепления у Кабаны на склонах Курдских Гор. Вчера вечером они подожгли резиновые покрышки на обочинах дорог, чтобы использовать дымовую завесу и ухудшить самолетам ВВС Сирии видимость. САА стягивает подкрепление к району для штурма.

Провинция Алеппо

Утром агентство Step News Agency сообщило о взрыве в городе Аль-Баб. Детонировала бомба, установленная в автомобиль, припаркованный рядом со школой. Пострадал сам водитель автомобиля, другой информации о жертвах взрыва пока что не поступало.

Вечером местный источник новостей в Twitter Noor Nasar сообщил о пожаре в полях у деревни Хайян, начавшийся в результате боестолкновения отряда правительственных сил с протурецкой «Свободной сирийской армией» (ССА). Несколько снарядов боевиков разорвались в поле, из-за чего загорелись посевы.

Приближенный к «Сирийским демократическим силам» (SDF) twitter-канал Afrin Activist опубликовал заявление о том, что на этой неделе курдами было совершено четыре рейда в подконтрольных туркам городах Шира, Джанжарис и Шерава. Всего курды ликвидировали 9 турецких боевиков ССА, еще пятеро было ранены, уничтожен один автомобиль.

Провинция Дейр-эз-Зор

Нападения на курдские отряды «Демократических сил Сирии» в Дейр-эз-Зоре продолжились. Член SDF Абд Аввад аль-Хаджи был застрелен в деревне Аль-Намлия. Группа боевиков, вооруженная автоматами, напала на КПП и сразу же скрылась с места преступления, как сообщило информагентство Deir Ezzor 24.

Джихадисты «Исламского государства» атаковали позиции Сирийской арабской армии (САА) у населенного пункта Харабеш на юго-западе провинции, о чем также сообщает Deir Ezzor 24. Атаку боевиков удалось отразить с поддержкой ВВС Сирии.

Днем канал Deir Ezzor 24 сообщил о крупном пожаре у населенного пункта Аль-Багуз. Сгорели сельскохозяйственные угодья. Ответственность за поджог пока что не взяла ни одна группировка боевиков.

В конце дня в городе Аль-Басира вооруженные автоматами неизвестные напали на конвой курдских сил безопасности «Асайиш». В результате нападения скончался на месте один боец, о чем так же сообщает Deir Ezzor 24.

Провинция Идлиб

ВКС РФ продолжают военную операцию на юге Идлиба. Утром российские самолеты нанесли несколько авиаударов по объектам боевиков в окрестностях города Хан-Шейхун, Маарет ан-Нуман и поселениям Мадая и Ум-Зейтун, передает Step News Agency. Обстрел джихадистов был ответом за нападение на город Фурайка, где в результате ракетного удара скончался один ребенок, а другой был тяжело ранен.

Днем ВКС РФ продолжили серию боевых вылетов на юге провинции и нанесли авиаудары по опорным пунктам радикалов у деревни Бабулин, как сообщил канал Idlib Plus. В конце дня ВВС Сирии атаковали укрепрайоны боевиков в окраинах города Аль-Файра, Ум-Аль-Сир и Накир, в то время как правительственная армия обстреляла укрытия джихадистов из артиллерии. Информация о потерях среди боевиков уточняется, как передает информационное агентство Step News Agency.

Провинция Ракка

Курды продолжили рейды в провинции с целью найти в поселениях сирийцев, которые якобы помогают боевикам ИГИЛ вести подрывную деятельность в регионе и с целью насильной вербовки в свои ряды. Утром стало известно, что один житель деревни Аль-Кантари на севере провинции был арестован бойцами SDF по подозрению в пособничестве боевикам «Исламского государства», как передает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR).

Провинция Хама

Утром стало известно о широкомасштабном контрнаступлении боевиков, которым удалось занять несколько поселений, отбив их у САА. «Джейш аль-Изза» обстреляла деревню Тель-Малах, как сообщил местный источник в сети Twitter (@milietw ). Канал также передал заявление боевиков о том, что ими якобы была уничтожена бронированная машина пехоты САА, но официальными новостными агентствами данная информация не подтверждена. Также по неподтвержденным данным, боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» сумели повредить ракетным залпом военный самолет ВВС Сирии, после чего он был вынужден был совершить аварийную посадку в военном аэропорту на западе провинции, как передал канал Step News Agency.

Днем стало известно о том, что в столкновении с САА был ранен один лидеров группировки «Джейш аль-Изза» Абд аль-Басит Ас-Сарот, как сообщил портал Halab Today TV.

САА предприняла повторную попытку штурм городов Тель-Малах и Кафр-Яхуд. И по данным источника Sohayb Masri, днем оба населенных пункта и часть поселков к северу от города Мхарде перешли обратно под контроль правительственных сил, наступление которых поддержали Военно-воздушные силы Сирии, нанеся удар джихадистам еще и в районе Аль-Латамины и поселка Саяд. Сирийская армия также уничтожила пути снабжения боевиков «Джейш Аль-Изза», о чем сообщило агенство РИА Новости. Несмотря на успешное контрнаступление, Сирийская арабская армия все же понесла большие потери. По словам военного источника портала, число погибших в результате нападения джихадистов превысило 30 человек. Оппозиционные же источники заявляют, что за сегодня САА якобы лишилась 83 военнослужащих.

ВВС Сирии нанесли удары по расположениям джихадистов различных группировок на подступах к городам Кафр-Зета и Мурек, как сообщает местный источник в сети Twitter Mahmod Hamway. С вертолета были атакованы расположения джихадистов в районе населенного пункта Карна. Информация о потерях среди боевиков пока что уточняется.

Как сообщил позднее местный источник в Twitter Levent Kemal, оппозиционные группировки заявили, что переходят ко второму этапу операции в Хаме. Боевики намерены атаковать позиции правительственных сил на линии фронта у города Аль-Хувейза и долине Аль-Габ, чтобы в дальнейшем вернуть себе город Кафр Набуда, отбитый у них правительственной армией в мае.

Вечером ВВС Сирии атаковали джихадистов в районах населенных пунктов Аль-Арбаин, Хасрая, Абу-Руейда, Аль-Джабин и Тель-Малах, сообщил портал Masar Press Net. Из артиллерии правительственные силы обстреливают укрытия джихадистов в районе города Мурек и поселений Шахнараз и Джиб-Сулейман.

Провинция Хасака

Один боец SDF скончался в результате нападения неизвестных на дороге Аль-Харафи на юге провинции, как передает канал Masar Press Net. Несмотря на все меры, принятый курдами по усилению мер безопасности на своей территории, только за сегодня это уже второе нападение на их позиции и КПП. Утром группа неизвестных боевиков расстреляла одного курдского ополченца на КПП в Дейр-эз-Зоре. Ни одно из бандформирований не взяло на себя ответственность за организацию налета, но предполагается, что к нему причастны боевики «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)