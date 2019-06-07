Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Путин пообещал проанализировать дискуссии на ПМЭФ для улучшения бизнес-среды в РФ

53
0 Оставить комментарий

Путин пообещал проанализировать дискуссии на ПМЭФ для улучшения бизнес-среды в РФСанкт-Петербург, 7 июня. Президент России Владимир Путин пообещал внимательно проанализировать мнения предпринимателей, которые были высказаны в рамках различных дискуссий на Петербургском международном экономическом форуме, чтобы впоследствии учесть прозвучавшие предложения для улучшения бизнес-среды в стране.

Глава государства на встрече с представителями бизнеса сообщил, что между переговорами со своими коллегами обратил внимание на активные дискуссии, которые проходят на форуме. 

«Хочу вас заверить, что мы внимательно проанализируем ход этих дискуссий, и сегодняшнюю, разумеется, нашу встречу», — сказал российский президент.

Российский лидер подчеркнул, что анализ дискуссий делается для того, что внести коррективы в практическую работу, тем самым улучшить условия работы в России.

Напомним, Петербургский международный экономический форум, стартовавший 6 июня, продлится до 8 июня включительно. В пятницу глава российского государства принял участие в пленарном заседании, на котором обсуждался ряд экономических вопросов. 

infox - new
Автор: Данила Копп
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров