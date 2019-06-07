СПЧ ООН направит наблюдателей в Судан

Женева, 7 июня. Совет по правам человека Организации Объединенных Наций (ООН) направит наблюдателей в Судан.

Представители совета выразили серьезную обеспокоенность ситуацией в африканском государстве, где в результате разгона протестующих в Хартуме погибли не менее 100 человек.

СПЧ ООН надеется на сотрудничество с переходным военным советом Судана для расследования применения «чрезмерной силы» против демонстрантов, передает Associated Press.

Напомним, утром 3 июня силовики провели операцию в районе палаточного лагеря участников протеста в Хартуме после появившейся информации о возможном проникновении на территорию преступников. Позже стало известно, что полиция и солдаты Сил быстрого реагирования попытались предотвратить эскалацию в Хартуме и разогнали провокаторов у здания Генштаба ВС Судана.

Обстановка на митинге обострилась, когда на площади перед Генеральным штабом ВС страны был открыт огонь по протестующим. После молодые люди в гражданской одежде начали перекрывать основные транспортные магистрали суданской столицы. В разных районах Хартума жгли покрышки, от чего в небо поднимались столбы густого черного дыма.

Протесты против ухудшения условий жизни начались в Судане в прошлом году. Мирный характер акций всеми силами пытались сорвать провокаторы, проплаченные извне. В результате в апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот. От власти отстранили президента страны Омара аль-Башира, который затем был арестован. В стране был сформирован Переходный военный совет, объявивший о создании технократического правительства, которое будет руководить страной до всеобщих выборов, намеченных на 2020 год.

В министерстве иностранных дел РФ сообщили, что приветствуют решение переходного военного совета Судана создать технократическое правительство и провести выборы в 2020 году. При этом внешнеполитическое ведомство выступило против любого иностранного вмешательства в дела этой страны.

Главной целью в МИД РФ назвали проведение выборов в Судане. Для этого требуется «наведение порядка, борьба с экстремиста и провокаторами, которые не хотят стабилизации обстановки», отметили дипломаты.