Появилось видео с Ассанжем в британской тюрьме

Лондон, 7 июня. Видео с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем из британской тюрьмы Белмарш опубликовало видеоагентство Ruptly, входящее в телесеть RT.

На двухминутной записи видно, как Ассанж разговаривает с другим заключенным. На кадрах можно рассмотреть камеру и саму тюрьму.

Судя по кадрам, основатель WikiLeaks с момента задержания изменился внешне: подстриг волосы и избавился от длинной бороды.

По данным Ruptly, видео было скрытно снято сокамерником Ассанжа. По предварительным данным, это произошло до его перевода в больничное крыло тюрьмы.

11 апреля 2019 года Ассанж был задержан британской полицией в посольстве Эквадора. Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что принял решение об отказе в убежище Ассанжу и его передаче властям Великобритании. Позднее стало известно, что власти США намерены предъявить обвинение Ассанжу, а также будут добиваться его экстрадиции.

В конце мая в WikiLeaks сообщили, что Ассанж переведен в больничное крыло тюрьмы Белмарш. Как сообщала «Газета.ру», состояние Ассанжа в тюрьме продолжает резко ухудшаться, по данным организации он «сильно похудел» и не мог «нормально общаться» из-за проблем со здоровьем.

Джулиан Ассанж стал известен после публикаций секретных сведений о военных операциях США в Афганистане и Ираке. Портал WikiLeaks также опубликовал информацию о содержании заключенных в тюрьме Гуантанамо на Кубе. В 2010 году журналист приехал в Швецию, пытаясь получить политическое убежище. Две женщины обвинили его в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Ассанж отрицает все обвинения. С 2012 года журналист скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь своей экстрадиции в Швецию.

Позже Штаты предъявили журналисту 17 новых обвинений, среди которых сговор с целью добычи информации, взлом компьютеров третьих сторон и шпионаж. Ему грозит около 175 лет тюрьмы.