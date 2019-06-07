Москва возглавила рейтинг регионов с самым привлекательным инвестклиматом

Москва, 7 июня. Москва заняла первое место в Национальном рейтинге регионов с самым привлекательным инвестклиматом. Об этом сообщает мэрия российской столицы по итогам презентации, проведенной в ходе Петербургского международного экономического форума.

«Просто так взять и сделать что-то такое, чтобы выйти на первое место, невозможно. Это огромная системная работа и власти, и бизнеса. Гигантский механизм, более 2 трлн рублей инвестиций в основной капитал. Это накопленные инвестиции», — отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, только в первом квартале инвестиции в основной капитал города выросли на 25% по сравнению с прошлым годом. Отметим, что второе место в списке самых привлекательных для бизнеса регионов занял Татарстан, а на третьем расположилась Тюменская область. Рейтинг оценивает инфраструктуру региона, финансовую поддержку предпринимателей, существующие административные барьеры и уровень связи между властью и бизнесом.

По словам Собянина, одним из важнейших факторов для прихода инвесторов является комфортная городская среда. Бизнес идет туда, где есть люди, а люди — там, где комфортно.

Ранее сообщалось, что за последние семь лет в Москве было построено более 150 километров линии метро. Таким образом, протяженность московской подземки увеличилась в 1,5 раза. А с момента ввода Некрасовской линии протяженность столичных веток возросла на 50%, рассказал заммэра Москвы по вопросам строительства Марат Хуснуллин.