Депутат Рады назвала сумму невыплаченных пенсий жителям Донбасса

Киев, 7 июня. Пенсионный фонд Украины должен жителям республик Донбасса свыше 50 миллиардов гривен (более 1,8 миллиарда долларов). Такую сумму назвала депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Наталья Королевская.

Парламентарий подчеркнула, что власти Украины искусственным путем лишают пенсий население Донецкой и Луганской народных республик и блокируют выплаты гражданам, проживающим на неподконтрольной Киеву территории. В результате за несколько лет сумма невыплаченных пенсий достигла колоссальных размеров.

«Эти деньги просто отсутствуют в бюджете пенсионного фонда, его довели до преддефолтного состояния», — заявила Королевская в эфире телеканала «112. Украина».

Напомним, еще в ноябре 2014 года Петр Порошенко, занимавший пост президента страны, подписал документ, который стали называть «указом об экономической блокаде». По распоряжению Киева с территории Донбасса вывели госучреждения, тюрьмы и банки.

Выплату пенсий и заработных плат работникам бюджетной сферы региона Киев прекратил с середины лета 2014 года. В апреле 2015 года руководство ДНР и ЛНР стало самостоятельно выплачивать пенсии жителям республик, а с мая и заработные платы бюджетникам.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

В начале недели депутат Олег Мусий внес на рассмотрение Верховной рады Украины законопроект, согласно которому предлагается конфисковывать имущество граждан, которые получили паспорта РФ и проживают на территории Донбасса. Депутат Госдумы Дмитрий Белик раскритиковал документ, назвав его попыткой нажиться на населении региона.