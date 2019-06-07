Москва, 7 июня. Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров анонсировал создание нового агрегатора новостей.

По словам специалиста, задуманный им продукт будет отличаться от существующих аналогов эффективностью алгоритмов и свободой от политической цензуры. В связи с этим он приглашает поработать над проектом специалистов «Яндекса», которые уже создали высокотехничный сервис «Яндекс.Новости». Дуров обещает им куда большую зарплату, чем в «Яндексе», и возможность стать частью команды интересного ноу-хау.

«Тех специалистов «Яндекса», которым это интересно, приглашаю подать заявку через @jobs_bot (Content Recommendation Engineer). У нас есть шанс создать первый в истории интернета эффективный и свободный агрегатор новостей», — пишет Дуров на своем канале в Telegram.

Напомним, что ранее Дуров резко раскритиковал популярный американский мессенджер WhatsApp за проблемы с безопасностью пользовательских данных. Он отметил, что в программе есть множество бэкдоров (лазейка, оставляемая программистами в коде для получения доступа), с помощью которых можно вести слежку за пользователями.

А поскольку WhatsApp не публикует исходный код, у специалистов по безопасности нет возможности с легкостью проверить, есть ли в коде мессенджера дефекты.