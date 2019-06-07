BMW отзывает более 300 внедорожников в России

Москва, 7 июня. Официальный представитель BMW в России — компания «БМВ Русланд Трейдинг» — отзывает в РФ более 300 внедорожников модели Х7, сообщил Росстандарт.

По данным Росстандарта, 315 внедорожников отозвали из-за проблем с подушками безопасности. Как выяснилось, при установке левой или правой головной подушки безопасности в области центральной стойки могла быть допущена ошибка.

Ведомство предупредило, что при срабатывании подушка безопасности может не полностью раскрыться.

На подпадающих под отзыв автомобилях подушки безопасности проверят и, если потребуется, установят корректно. Все ремонтные работы будут осуществлять для владельцев машин бесплатно.