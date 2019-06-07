ФБР задержало мужчину, планировавшего теракт на Таймс-сквер

Нью-Йорк, 7 июня. Полиция Нью-Йорка совместно с ФБР задержала мужчину, собиравшегося устроить взрыв в центральной части Манхэттена в Нью-Йорке. Об этом сообщает телеканал CBS, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Подозреваемого задержали сотрудники ФБР и городской полиции с поличным: мужчина покупал взрывчатые вещества, которые планировал использовать для взрыва на Таймс-сквер.



Имя задержанного не сообщается. На данный момент известно, что он предстанет перед судом в нью-йоркском Бруклине. По данным источника в полиции, он действовал без сообщников.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что член террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), 20-летний гражданин Канады Абдулрахман аль-Бахнасави был приговорен к 40 годам лишения свободы за подготовку терактов в Нью-Йорке летом 2016 года. По версии властей, он собирался устроить взрывы в метро, на Таймс-сквер, а также расстрелять мирных жителей на концертных площадках.

1 Организация запрещена на территории РФ.