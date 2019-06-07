Сирия, 7 июня. В результате обстрела боевиков возник пожар в Алеппо, ВВС Сирии ударили по боевикам в Хаме. В Дейр-эз-Зоре неизвестные застрелили курдского бойца сил безопасности «Асайиш». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: нанесли удар по радикалам на юге провинции Идлиб, поддерживают наступление САА на северо-западном фронте Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесла ответный удар по джихадистам в Идлибе и Хаме в ответ на провокации и обстрел мирных поселений.

«Исламское государство1: подозревается в организации налета на курдский патруль «Асайиш» в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обменивается ударами с сирийской армией на северо-западе Хамы.

Курды: потеряли одного ополченца в Дейр-эз-Зоре, заявили, что за четыре рейда на этой неделе ликвидировали 9 человек из рядов протурецкой «Сирийской свободной армии».

Провинция Алеппо

Как сообщает местный источник новостей в Twitter Noor Nasar в следствии боестолкновения отряда правительственных сил и перестрелки с протурецкой «Свободной сирийской армией» (ССА) несколько снарядов разорвались в поле рядом с деревней Хайян, из-за чего начался пожар.

Подконтрольный курдам twitter-канал Afrin Activist опубликовал заявление о том, что курдскими отрядами самообороны (YPG) было совершено четыре нападения за неделю на подконтрольных туркам территориях на севере Алеппо. Всего в ходе рейдов курды ликвидировали 9 турецких боевиков и пятеро было ранены, был уничтожен один автомобиль. Курды взяли на себя ответственность за нападения и подрывы автомобилей ССА в городах Шира, Джандарис и Шерава.

Провинция Дейр-эз-Зор

Как сообщает портал Deir Ezzor 24, у населенного пункта Аль-Багуз горят сельскохозяйственные земли. Ответственность за поджог пока что не взяла на себя ни одна из группировок.

В городе Аль-Басира неизвестные напали на конвой курдских сил безопасности «Асайиш», в результате нападения скончался один боец, о чем так же сообщает Deir Ezzor 24. В нападения на курдских территория по-прежнему подозреваются боевики «Исламского государства» из ушедших в подполье «спящих ячеек».

Провинция Идлиб

Военно-воздушные силы Сирии продолжают бить по позициям боевиков «Тахрир аш-Шам» и союзных группировок на юге провинции Идлиб. Вечером военные вертолеты сирийской армии ударили по укреплениям и опорным пунктам джихадистов в окраинах города Аль-Файра, Ум-Аль-Сир и Накир, в то время как правительственная армия обстреливает укрытия джихадистов из артиллерии. Информация о потерях среди боевиков уточняется, как передает информационное агентство Step News Agency.

Провинция Хама

Как сообщает Twitter-канал Masar Press Net, ВВС Сирии снова нанесли удар по расположениям «Тахрир аш-Шам» в пригородах города Кафр-Зета в ответ на нарушение огня и уничтожение военной техники САА. Из артиллерии правительственные силы обстреливают укрытия джихадистов в районе города Мурек и поселений Шахнараз и Джиб-Сулейман. ВВС Сирии поддерживают САА с воздуха, нанося по боевикам удары с воздуха. Радикалы отступают в сторону города Аль-Латамина, после провала своего контрнаступления.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)