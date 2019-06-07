Лондон, 7 июня. Британский премьер-министр Тереза Мэй покинула пост лидера консерваторов. Об этом стало известно из сообщения для прессы, которое было опубликовано парламентским комитетом.

После того, как Мэй уведомила об уходе с поста лидера Консервативной партии, руководство комитета пригласило членов партии выдвигаться на выборах нового главы. В заявлении указано, что процедура выдвижения завершится 10 июня в 17.00. Отмечается, что список кандидатов будет опубликован сразу же.

«Мэй останется временно исполняющим обязанности лидера партии до объявления имени преемника», — говорится в заявлении комитета.

Мэй останется премьером Британии до момента избрания ее преемника. Как ожидается, имя нового главы правительства объявят во второй половине июля.

О намерении уйти в отставку Мэй заявила еще в конце мая. Сделать это ее вынудили однопартийцы, которые остались недовольны представленным Мэй обновленным соглашением с Евросоюзом о выходе Британии из объединения.