Премьер Саксонии на встрече с Путиным подчеркнул необходимость снять санкции

Санкт-Петербург, 7 июня. Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром германской федеральной земли Саксония Михаэлем Кречмером на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

Кречмер в разговоре с российским лидером подчеркнул необходимость снять экономические санкции против Москвы и высказался за нормализацию отношений между РФ и Германией.

«Мы должны снять эти санкции. Я очень надеюсь, что обе стороны будут двигаться навстречу друг другу», — сказал политик в интервью агентству DPA.

Премьер считает нормализацию отношений между Москвой и Берлином стратегической целью и полагает, что Россия должна придерживаться европейского курса, а не ориентироваться на Китай или Индию. Он также назвал РФ стратегическим партнером Германии в вопросе развития технологий и экономики.

В том числе Кречмер выступил за реализацию проекта строительства газопровода «Северный поток — 2».

«Моя позиция ясная — это важный проект, который непременно нужно реализовать», — подчеркнул он.

По его мнению, если государства будут сообща использовать ресурсы, это поможет избежать эскалации конфликтов.

«Аргумент, что Запад из-за «Северного потока — 2» впадает в зависимость, неверный. Об этом не может идти речь», — полагает премьер-министр Саксонии.

Стоит отметить, что ранее и другие европейские политики заявляли о том, что санкции, введенные против России, пора снимать. Признают это и в Соединенных Штатах. Так, агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором говорится об «усталости» американских властей от санкций против РФ.

«Северный поток — 2» стал одной из причин разногласий между государствами. Несмотря на то, что трубопровод, который пройдет из России в Германию через Балтийское море, обеспечит надежное и более выгодное энергоснабжение стран Европейского союза, некоторые страны все же высказываются против проекта.

Так, категорически против США, поскольку хотят продавать Европе свой сжиженный газ. Кроме того, власти Украины боятся потерять колоссальную прибыль от транзита российского газа, высказывается против также и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву.

Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин заверил, что Россия выдержит вводимые против нее санкции и выполнит все свои обязательства перед гражданами. Он указал, что у желающих «разрушить» РФ и ее экономику ничего не получится.