В Совфеде рассказали, почему Россия по-прежнему готова сотрудничать с Украиной

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не отказывается от контактов с Киевом. По словам российского лидера, встреча с президентом Украины возможна.

Вместе с тем глава государства отметил, что Владимир Зеленский должен обладать определенными компетенциями.

«Нужен опыт определенный, знания, нужно уметь найти главные проблемы... найти инструменты решения этих проблем, уметь собрать дееспособных людей в одну команду, наладить с ними хорошие отношения, поверить в них... Объяснять миллионам людей мотивы своего поведения при принятии этих решений и, самое главное, иметь мужество и характер брать на себя ответственность за последствия этих решений», — сказал Владимир Путин.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметила, что минские договоренности должны быть выполнены. Именно из этой необходимости исходит глава российского государства, делая подобные заявления.

«[Решение Путина] связано прежде всего с тем, что необходимо объективно смотреть на то, что происходит. Мирный процесс должен быть запущен; соответственно, отнимать возможность его развития, естественно, нельзя», — говорит член верхней палаты парламента.

По словам сенатора от Севастополя, если Зеленский вдруг решит выполнить положения «Минска», то Россия поддержит его волеизъявление.

«Если господин Зеленский будет настроен конструктивно, будет настроен на взаимодействие с республиками, естественно, мы будем этому всячески способствовать. Но политическая воля должна исходить со стороны Украины», — резюмировала Ольга Тимофеева.

Напомним, гражданская война в Донбассе началась в апреле 2014 года после того, как жители Донецкой и Луганской народных республик оказались признавать результаты антиконституционного государственного переворота на Украине.