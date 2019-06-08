Сирийская армия продолжает продвигаться в провинциях Хама и Идлиб

Дамаск, 8 июня. Сирийская армия продолжает продвигаться в пределах административных границ провинции Идлиб, освобождая все больше и больше деревень после ожесточенных боев с боевиками запрещенной в России террористической организацией «Джебхат ан-Нусра»1. Об этом стало известно специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

Сирийская правительственная армия при поддержке российской авиации смогла освободить от террористических группировок населенные пункты Аль-Касабия, Аль-Кирута, Аль-Харда, Аль-Хумейрат в провинции Идлиб после длительных и ожесточенных боестолкновений с боевиками, результатом которых стала ликвидация большей части джихадистов и их оружия.

Источник ФАН сообщил, что сирийская армия в настоящее время устанавливает свои позиции в освобожденных деревнях с целью достижения прогресса в новых регионах, параллельно продолжая вытеснять террористов с прифронтовых районов.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что правительственная армия Сирийской Арабской Республики в сотрудничестве с российскими военно-воздушными силами взяла под свой контроль более двадцати деревень и городов, находящихся на территории провинций Хама и Идлиб. Это официальные данные с начала своей военной операции в начале мая.

Районами, которые находятся под контролем Сирийской арабской армии, в северных и западных деревнях Хама на данный момент являются Джанабира, Тель Осман, Джабрия, Тель-Хаваш, Шейх Идрис, Кафр-Набуда, Калаат аль-Мадик, Тувейна, Шария, Баб аль-Така, Аль-Хамра.

Сирийская армия также контролирует деревни Хардана, Хамират, Карутия и Гарата, расположенные в окрестностях южной части Идлиба. Кроме того, им удалось установить контроль над деревней Касабия, которая является важной стратегической точкой в ​​регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.