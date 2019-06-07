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СМИ сообщили о желании «Зенита» расторгнуть контракт с Маркизио

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СМИ сообщили о желании «Зенита» расторгнуть контракт с Маркизио

Санкт-Петербург, 7 июня. Петербургский футбольный клуб «Зенит» собирается расторгнуть контракт с итальянским полузащитником Клаудио Маркизио, не выходившего на поле с конца прошлого года. 

Итальянец не играл за сине-бело-голубых с декабря 2018 года из-за травмы колена. До сих пор до конца не известно, когда игрок сможет вернуться на поле. В апреле в клубе заявляли, что на реабилитацию футболиста уйдет от четырех до шести месяцев, передают «Невские новости».

«Зенит» заключил контракт с Маркизио до июня 2020 года. Для досрочного расторжения документа клуб готов предложить игроку компенсацию в половину зарплаты за оставшийся срок (порядка 1,5 млн евро).

Отметим, что официального сообщения клуба по данному вопросу пока не было.

Напомним, 12 мая «Зенит» оформил чемпионский титул в Российской премьер-лиге в самолете по дороге с выезда в Грозный, где сыграл вничью с «Ахматом». А в матче 28-го тура с ЦСКА на домашнем стадионе петербуржцы принимали почести, передавала «Газета.ру». Футболисты «Зенита» переоделись в золотые футболки и стали праздновать чемпионство на поле стадиона, который засыпали кусочки синих и золотых конфети.

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Автор: Олеся Волкова
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