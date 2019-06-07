Слепнев: Мы верим, что африканский век только начинается. ФАН-ТВ

Интерес российского бизнеса к африканским странам обсудили сегодня на форуме ПМЭФ.

«Российские предприятия непосредственно выходят на африканские континенты, будут разворачивать как производства, дистрибьюцию, обучение персонала. Я думаю, это то направление сотрудничества, где мы видим реальный путь для развития. Не скрою, проект по африканской, египетской промышленной зоне вызывал много опасений относительно того, как он будет воспринят российским бизнесом. Сегодня я могу сказать: «Мы еще не начали строительство на площадках, но у нас, у российского экспортного центра, который является оператором этой зоны, уже 20 соглашений в портфеле от российских компаний. Мы понимаем, что это только начало, так что мы преисполнены оптимизмом и верим, что африканский век только начинается, и, безусловно, он привлечет российский интерес», — заявил генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Андрей Слепнев.