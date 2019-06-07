Путин назвал Зеленского хорошим актером

Санкт-Петербург, 7 июня. Президент России Владимир Путин назвал главу Украины Владимира Зеленского хорошим актером.

На пленарной сессии в рамках Петербургского международного экономического форума лидер российского государства выразил надежду на то, что ему удастся когда-нибудь познакомиться с Зеленским. По словам Путина, новый президент Украины — хороший актер.

«Он хороший специалист в той области, в которой до сих пор работал, он хороший актер», — сказал президент РФ, его слова зал встретил смехом и аплодисментами.

Путин с улыбкой заметил, что говорит совершенно серьезно.

«Но одно дело — кого-то играть, а другое дело — быть кем-то», — продолжил лидер российского государства.

По его словам, для того, чтобы играть, необходим талант, а для того, чтобы «заниматься государственными делами, нужны другие качества».

Также Путин заявил, что глава Украины Владимир Зеленский пока себя никак не проявлял. По словам лидера РФ, Зеленский выступает с противоречивыми высказываниями: в ходе предвыборной кампании глава украинского государства делает одни заявления, а после выборов — совершенно другие.