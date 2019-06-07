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Генсек ООН поддержал позицию Москвы по нападению на российского дипломата в Косово

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Генсек ООН поддержал позицию Москвы по нападению на российского дипломата в Косово

Санкт-Петербург, 7 июня. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш полностью согласен с позицией Москвы по ситуации с нападением на российского дипломата в Косово, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.

Вершинин сообщил, что лично обсуждал с Гутерришем нападение косовских силовиков на российского дипломата, сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова.  

«Он сказал, что полностью разделяет нашу позицию о том, что такими действиями наносят, в том числе, удар по престижу ООН», — заявил заместитель главы дипломатического ведомства России в беседе с ТАСС.

По словам Вершинина, в Совете безопасности ООН пройдет 10 июня обсуждение, «где мы эту тему заострим».

Напомним, в конце мая косовский спецназ под предлогом борьбы с организованной преступностью провел операцию на севере края. В результате беспорядков пострадали несколько десятков сербов и сотрудники миссии ООН, в том числе россиянин Михаил Краснощеков. В начале июня появилось видео, на котором запечатлено нападение косовских силовиков на Краснощекова.

Россиянин находится в больнице в Белграде. В Минобороны Сербии сообщили, что выздоровление сотрудника миссии ООН проходит хорошо.

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Автор: Данила Копп
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