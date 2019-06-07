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«Одноклассники» будут бесплатно транслировать матчи России против Сан-Марино и Кипра

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«Одноклассники» будут бесплатно транслировать матчи России против Сан-Марино и Кипра

Москва, 7 июня. Социальная сеть «Одноклассники» и  компания «Телеспорт» организуют бесплатную трансляцию матчей сборной России против Сан-Марино и Кипра, которые пройдут в рамках отборочного тура Евро-2020. Об этом сообщает пресс-служба «Одноклассников».

Игра с Сан-Марино будет проходить в Саранске. Трансляция матча начнется 8 июня в 18.50 по московскому времени. Игра против Кипра состоится в Нижнем Новгороде, трансляция начнется 11 июня в 21.45.

Отметим, что оба матча будут показаны в группе телеканала «СИЛА» в «Одноклассниках». Посмотреть их можно будет как на декстопной, так и на мобильной версии социальной сети. Кроме того, пользователи ОК могут вывести картинку на большой экран с помощью приложения «ОК Видео», которое доступно на Smart TV и Android TV.
 
Россия находится в группе I квалификации Евро-2020 вместе с Бельгией, Казахстаном, Кипром и Шотландией. 24 марта завершился матч Россия — Казахстан, в ходе которого российская сборная разгромила соперника со счетом 0:4.  
 

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Автор: Антон Соколов
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