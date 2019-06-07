Российско-африканский саммит в Сочи станет историческим событием. ФАН-ТВ

Российско-африканским отношениям посвятили одну из дискуссий на ПМЭФ-2019. Этот год может стать историческим в развитии взаимоотношений между двумя странами. Саммит глав государств в октябре должен пройти на фоне рекордных показателей роста российского экспорта в Африку. Михаил Богданов, специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки отметил перспективы партнерства и рассказал о подготовке к саммиту Россия-Африка.

«Мы рассматриваем такую дискуссию как уже начало конкретной субстантивной подготовки к саммиту, который является очень важным. И впервые в истории знаковым мероприятием на самом высоком уровне по приглашению президента России Владимира Путина и президента Египта, который в этом году является председателем Африканского союза. 24 октября в Сочи будет этот саммит»,— сказал Михаил Богданов, специальный представитель Президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки.