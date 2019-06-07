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Экономика

Захарова указала на важные сигналы на пленарном заседании ПМЭФ-2019

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Захарова указала на важные сигналы на пленарном заседании ПМЭФ-2019

Санкт-Петербург, 7 июня. Несколько важных сигналов было на пленарном заседании ПМЭФ-2019 с участием президента РФ Владимира Путина, в частности о тупиковости санкционной политики, указала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что в ходе обсуждений на полях форума прозвучало несколько тезисов о том, что мир переживает достаточно сложный период.

«Это момент, который многие характеризуют как войны санкционные, экономические, финансовые, политические», — отметила она.

Захарова обратила внимание, что многие иностранные гости сошлись во мнении, что санкционная политика — это путь в никуда. Она напомнила, что модератор пленарного заседания Софико Шеварднадзе задала главный вопрос: что каждый может сделать со своей стороны для гармонизации процессов в мире, а не для усугубления имеющихся проблем.

Ранее на полях ПМЭФ российский лидер назвал «войной наступающей эпохи» санкции США против китайской компании Huawei. Президент также пословицей ответил на вопрос о месте Москвы в торговой войне между Вашингтоном и Пекином.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин в пятницу заверил, что Россия выдержит вводимые против нее санкции и выполнит все свои обязательства перед гражданами. Он указал, что у желающих «разрушить» РФ и ее экономику ничего не получится. Володин отметил, что санкции против Москвы стали неизбежны, как только страна начала развиваться, в том числе как игрок на экономическом поле. 

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Автор: Екатерина Кухарева
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