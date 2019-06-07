В Госдуме объяснили, какой сигнал подал Путин своим выступлением на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) — 2019 и ответил на важные вопросы, касающиеся экономического взаимодействия в мире. В течение всего дня корреспонденты Федерального агентства новостей вели репортаж с форума, оперативно публикуя эксклюзивную информацию. Выступление Путина стало главным событием второго дня ПМЭФ-2019.

Путин осудил рейдерство в мировой экономике

В своем выступлении Владимир Путин коснулся многих экономических и политических вопросов. В том числе президент дал оценку действиям некоторых западных стран, которые на словах проповедуют принципы свободы торговли, а сами идут по пути санкций, торговых войн, откровенного экономического рейдерства и выкручивания рук. Такая политика экономического эгоизма, по мнению Владимира Путина, — это путь к войнам.

«Модель глобализации все меньше соответствует стремительно формирующейся новой экономической реальности», — подчеркнул российский лидер.

По словам президента РФ, во многом разбалансированность мировой экономики — следствие политики Соединенных Штатов, которые пытаются распространить свою юрисдикцию на весь мир, извращая идею глобализации и превращая ее в пародию.

«Предложенная США модель не только противоречит логике нормального межгосударственного общения, формирующегося в сложных реалиях многополярного мира. Главное — она не отвечает задачам будущего», — подчеркнул президент РФ.

Путин ответил пословицей

На вопрос о готовности России участвовать в схватке за экономическое первенство президент РФ ответил китайской пословицей.

«Когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна сидит и смотрит, чем все это закончится», — с улыбкой отметил президент РФ.

В Госдуме объяснили, какой сигнал подал Путин

Комментируя выступление Владимира Путина, присутствующий на ПМЭФ-2019 первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко объяснил, какие сигналы подал российский лидер всему миру и в первую очередь Соединенным Штатам.

«Президент России в своем выступлении доходчиво и последовательно оценил происходящее в мире, прежде всего — на треке Россия—США, — отметил Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Наш президент провел исчерпывающий сконцентрированный анализ происходящего и обозначил пути, по которым нам нужно двигаться. К сожалению, сегодня США ведут себя в формате: нам закон не писан — что хочу, то и делаю. В Вашингтоне порой в демагогической форме требуют от всего мира подчинения даже не правилам, а капризам Соединенных Штатов».

Эта ситуация для современного многополярного мира неприемлема, и Путин внятно и доходчиво объяснил, почему это именно так, отметил Онищенко. Парламентарий обратил внимание, что весомость позиции России, которую донес до слушателей Путин, отлично подчеркнуло присутствие главы КНР, страны, с самой динамично развивающейся экономикой.

«Весь мир увидел, что два крупнейших, мощнейших государства — Россия и Китай — идут вместе, — отметил депутат Госдумы. — Думаю, это хороший сигнал для господина (президента США Дональда) Трампа, что пора ему, да и не только ему менять риторику. Западу пора отходить от местечковости и конфронтации. Всем пора возвращаться в лоно дипломатии и международного права, другого пути просто нет».

Геннадий Онищенко отметил, что, по его мнению, скорее всего, Трамп все это понимает, однако президент США стал заложников внутриамериканских политических распрей. Однако после окончательного провала так называемого «расследования» спецпроркурора Роберта Мюллера ситуация может измениться к лучшему, выразил надежду первый зампред комитета ГД.

«Раз уж даже такой дотошный человек, как Мюллер, ничего не нашел, это дает Трампу достаточно большую свободу действий, в том числе по налаживанию нормального диалога с Россией, — подчеркнул собеседник ФАН. — Это хороший знак: пора уже Соединенным Штатам перестать упиваться своим могуществом и переходить к нормальному диалогу с другими странами».

По словам Онищенко, Россия ясно дает понять, что однополярный мир больше невозможен, что в современном мире не может быть одного хозяина.

«На мой взгляд, сегодня, благодаря России, был подан ясный сигнал, что в мире нарастает разумное начало. Эта линия прослеживалась в выступлениях многих участников. Думаю, именно Россия и Китай показали, что многополярный мир сегодня возможен. И соответствующий тон дискуссии задал именно Владимир Путин, объяснив, каким должен быть этот многополярный мир», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2019) проходит с 6 по 8 июня.