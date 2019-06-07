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Турист в Канаде подобрал код к сейфу, который не могли открыть 40 лет

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Турист в Канаде подобрал код к сейфу, который не могли открыть 40 лет

Вермилион (Канада), 7 июня. Турист во время экскурсии по музею канадского города Вермилион (Альберта) смог подобрать код к выставленному в зале сейфу, который специалисты не могли открыть более 40 лет.

Сотрудники музея сказали 36-летнему путешественнику Стивену Миллсу, что сейф считается неприступным и ни разу не поддался, несмотря на все попытки его вскрыть. После этого Миллс опустился перед стальным ящиком на колени, послушал работу закрывающего механизма и открыл дверцу. По словам туриста, он просто набрал «типичную комбинацию».

Внутри сейфа оказалось несколько старинных документов, блокнот официантки и чек. Глава совета директоров музея оказался так рад известию об открытии сейфа, что лично позвонил Миллсу и поблагодарил его. Основатели этого заведения, которое переживает не лучшие дни, надеются, что популярность музея в СМИ поможет повысить его посещаемость и спасти от закрытия, сообщает iReactor.

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Автор: Антон Соколов
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