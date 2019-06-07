Глава Ростеха назвал сроки поставки Турции С-400

Санкт-Петербург, 7 июня. Россия начнет поставлять Турции зенитные ракетные системы С-400 через два месяца, сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Все в порядке, я думаю, месяца через два мы начнем поставки», — сказал Чемезов в интервью телеканалу НТВ.

Глава Ростеха сообщил, что уже сделаны авансные платежи и оформлен кредит. Кроме того, добавил Чемезов, произведена техника и завершено обучение по использованию машин.

Напомним, Москва и Анкара подписали соглашение о поставках С-400 два года назад. Несмотря на давление партнера по НАТО — США, Анкара не отказалась от С-400 и заявила о продолжении выплат по контракту.