Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Глава Ростеха назвал сроки поставки Турции С-400

39
0 Оставить комментарий

Глава Ростеха назвал сроки поставки Турции С-400

Санкт-Петербург, 7 июня. Россия начнет поставлять Турции зенитные ракетные системы С-400 через два месяца, сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Все в порядке, я думаю, месяца через два мы начнем поставки», — сказал Чемезов в интервью телеканалу НТВ.

Глава Ростеха сообщил, что уже сделаны авансные платежи и оформлен кредит. Кроме того, добавил Чемезов, произведена техника и завершено обучение по использованию машин.

Напомним, Москва и Анкара подписали соглашение о поставках С-400 два года назад. Несмотря на давление партнера по НАТО — США, Анкара не отказалась от С-400 и заявила о продолжении выплат по контракту.  

infox - new
Автор: Данила Копп
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров