Составлен топ-10 россиян, ставших жертвами американского «правосудия» 

Москва, 7 июня. После очередного неоднозначного приговора в отношении российской гражданки в США аналитики Фонда защиты национальных ценностей составили топ-10 россиян, осужденных в США.

Суд в США приговорил к семи годам тюрьмы гражданку РФ Богдану Осипову, которая якобы похитила у своего супруга, гражданина США, и вывезла в Россию собственных детей. Кроме того, суд обязал ее вернуть детей отцу.

Осипова уехала из США в 2014 году с сыном от первого брака и годовалой дочерью от второго брака, через два месяца после возвращения в Россию она родила третьего ребенка. Муж после развода добился в американском суде опеки над общими детьми. При этом российский суд встал на сторону матери.

Чтобы урегулировать спорт, женщина вернулась в Штаты в 2017 году. Однако ее сразу же задержали и поместили в психиатрическую клинику. Суд не принял к сведению заявления россиянки о домашнем насилии, но при этом принял во внимание заявление бывшего супруга о вымогательстве. В итоге Осиповой назначили максимальный срок, который просило обвинение.

«Действия американских властей в отношении граждан России все больше напоминают охоту на ведьм. Об этом говорит и ситуация с Осиповой, и с Бутиной, и со многими другими. По сути, любой россиянин, оказавшийся не только в США, но и в других странах не застрахован от задержания и экстрадиции в США. Это не просто нарушение прав человека, о котором американцы так любят говорить по поводу и без повода, а настоящий бандитизм государственного уровня», — отметил президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

По словам Малькевича действия США, а также стран Евросоюза, где происходят похожие истории, требуют принятия срочных мер по защите соотечественников.

«Именно с этой целью планируется создание специального фонда, который сможет юридически и финансово помогать нашим гражданам. Эту идею поддерживает и Совет Федерации. Буквально на днях Валентина Матвиенко поручила сенаторам внести в Минфин предложения о выделении в бюджете 2020 года средств на защиту россиян за рубежом», — рассказал президент Фонда.

Аналитики организации подготовили топ-10 граждан РФ, осужденных в США. В списке представлены некоторые наиболее громкие случаи американского «правосудия». В топ вошли Роман Селезнев, Виктор Бут, Константин Ярошенко, Марина Бутина и другие.