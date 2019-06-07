Россия займется модернизацией железных дорог на Кубе

Санкт-Петербург, 7 июня. Российская сторона на ПМЭФ-2019 подписала межправительственное соглашение с Кубой по модернизации железнодорожной сети на острове. Об этом рассказал премьер-министр РФ Юрий Борисов.

«У меня есть такие данные, что сегодня это межправительственное соглашение подписано. Стоимость проекта чуть менее 1 миллиарда долларов», — сообщил он в интервью телеканалу «Россия 24».

Он отметил, что модернизация железнодорожной сети Кубы, которой займется Россия, должна в три раза улучшить поток товаров на острове. Она также окажет значительное влияние на экономику государства, добавил Борисов.

Сотрудничество Москвы и Гаваны в восстановлении железных дорог Кубы ранее одобрил Кабмин РФ. Проект соответствующего соглашения подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Контракт на осуществление работ собираются подписать «РЖД Интернешнл» и «Железные дороги Кубы».

Ранее МИД РФ решительно осудил введение Вашингтоном новых ограничительных мер против Кубы. В начале июня министерство финансов США запретило заходы пассажирских и туристических судов в морские порты государства. Кроме того, санкции Вашингтона запрещают поставки автомобилей и самолетов на Кубу.

Напомним, Петербургский международный экономический форум стартовал в четверг и продлится до 8 июня включительно. Первое мероприятие было проведено в 1997 году, а с 2005 года его постоянным гостем становится президент Российской Федерации.