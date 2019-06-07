Сигал посетит Тулу вместе с супругой

Санкт-Петербург, 7 июня. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в пятницу встретился с американским актером Стивеном Сигалом в ходе Петербургского международного экономического форума.

Звезда боевиков во время беседы с главой региона отметил, что в Туле производят отличное оружие, имея в виду Тульский оружейный завод — старейшее в России оборонное предприятие. Дюмин в ответ заявил, что в Туле делают не только оружие, и пригласил своего собеседника вместе с женой посетить область.

«В Туле производят много всего, не только оружие. Приезжайте и убедитесь в этом сами», — цитирует губернатора New Inform.

Актер сразу же ответил согласием. Напомним, что Стивен Сигал, который является гражданином России и выступает рекламным лицом концерна «Калашников», в августе прошлого года был назначен специальным представителем МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям. Эта должность является своеобразным аналогом посла доброй воли ООН. Она носит общественно-политический характер и не предполагает денежного вознаграждения.

Стивен Сигал является одним из самых известных звезд американских боевиков девяностых годов. Он обрел популярность как популяризатор айкидо в кинематографе. Наибольшую популярность артисту принесли картины «Захват» и «Над законом».

В конце 2016 года актер получил российский паспорт. Отметим, что Сигал имеет русские корни, его бабушка родилась во Владивостоке. Сигал неоднократно выступал в поддержку России и признавался в любви к ней.