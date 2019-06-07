Глава ДНР выступил за конструктивный диалог с Зеленским

Санкт-Петербург, 7 июня. Глава Донецкой народной республики выступает за конструктивный диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом лидер ДНР заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Мы всегда были за диалог, но диалог должен быть конструктивным. Встреча ради встречи не имеет смысла», — приводит РИА Новости слова Пушилина.

На Украине после государственного переворота в 2014 году началась гражданская война. Луганск и Донецк отказались подчиняться новому руководству и заявили о своей независимости. После этого Киев начал вести военную операцию против республик Донбасса. Несмотря на подписанные соглашения о перемирии, перестрелки между сторонами внутриукраинского конфликта продолжаются до сих пор.