Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Глава ДНР выступил за конструктивный диалог с Зеленским

36
0 Оставить комментарий

Глава ДНР выступил за конструктивный диалог с Зеленским

Санкт-Петербург, 7 июня. Глава Донецкой народной республики выступает за конструктивный диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом лидер ДНР заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Мы всегда были за диалог, но диалог должен быть конструктивным. Встреча ради встречи не имеет смысла», — приводит РИА Новости слова Пушилина.

На Украине после государственного переворота в 2014 году началась гражданская война. Луганск и Донецк отказались подчиняться новому руководству и заявили о своей независимости. После этого Киев начал вести военную операцию против республик Донбасса. Несмотря на подписанные соглашения о перемирии, перестрелки между сторонами внутриукраинского конфликта продолжаются до сих пор.

infox - new
Автор: Данила Копп
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров