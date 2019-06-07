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ФАН-ТВ

Водитель насмерть сбил пенсионерку в Нижнем Новгороде. ФАН-ТВ

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Дорожный знак «Пешеходный переход» внезапно оборвал жизнь 55-летней Елены Зеленцовой, когда она стояла перед «зеброй» на перекрестке улиц Ванеева и Республиканской в Нижнем Новгороде. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля чуть не въехал на встречной полосе в машину марки BMW. После, чтобы избежать столкновения, резко вывернул вправо и сбил опору знака «пешеходный переход», рядом с которым и стояла женщина. Пенсионерка скончалась на месте. 

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Автор: Сергей Петров
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