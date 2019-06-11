Казанские хирурги изобрели уникальный протез для сосудов из растительных волокон
Коллектив врачей под руководством молодого хирурга Вячеслава Аверьянова работает над созданием биодеградируемого протеза, который после установки полностью замещается собственными тканями человека. В случае успеха эта разработка позволит детям, страдающим врожденными пороками развития сосудов, не проходить многократно через тяжелейшие операции. Материал для протеза синтезируется из различных комбинаций волокон, в том числе из картофеля и кукурузы.
Кардиохирургу Вячеславу Аверьянову 33 года. Об этой профессии он мечтал всю жизнь, но пришел к ней не сразу. Закончив экономический университет, Вячеслав занимался бизнесом, пока однажды не пришло осознание: если он не реализует свою детскую мечту сейчас — она не сбудется никогда. Аверьянов продал свое дело и поступил в медицинский университет. С первого курса он изучал детскую кардиохирургию под руководством профессора Леонида Миролюбова. По ходу погружения в профессию молодого врача все чаще стала посещать мысль о том, что необходимо найти способ помочь малышам не проходить многократно через тяжелейшие операции.
«Проблема у детишек в том, что после установки протез не растет вместе с ребенком и его необходимо менять, — отметил в беседе с Федеральным агентством новостей Аверьянов. — Это трудно объяснить. Когда ты приходишь в реанимацию, а там лежат детки после кардиохирургических операций… Так хочется помочь им, чтобы их по несколько раз не оперировали. Если нам удастся достигнуть результата, представляете, людей можно будет один раз прооперировать в детстве, и во взрослой жизни они даже не будут помнить, что когда-то прошли через это».
У героя появились единомышленники, и они приступили к работе. Сначала попробовали модифицировать ткани, провели опыт на крысах: Вячеслав вшил под микроскопом протез в мышцу грызуна, чтобы посмотреть, как собственная ткань этот протез «съест».
«Мы увидели, что ткань со своей модификацией хорошо замещает протез, — вспоминает хирург. — И тогда подумали: а что если дать организму какой-то материал, питательную среду, чтобы организм из белка сам смог выстраивать ткани? Стали пробовать различные варианты, сочетая компоненты биоразлагаемых материалов».
Поначалу работать было практически негде, со временем молодым ученым выделили сарай в ветеринарной академии. Вячеслав продал свой автомобиль и на вырученные средства сделал в этом помещении ремонт. Так команда получила лабораторию, где ставились первые эксперименты. Потом их разработки заметили, благодаря чему появилась возможность сделать первую операцию на поросенке.
«Свинья ближе всего по физическим параметрам к человеку, — рассказал врач. — Мы перешли на подопытных поросят. Ниже почечных артерий сначала вшивали заплатки, потом, когда увидели, что заплатки «работают», замещаются, изготовили сосуд. Делали практически в домашних условиях».
Разработка коллектива впечатлила главного врача детской республиканской больницы Рафаэля Шавалиева, и он договорился с директором фонда «Линия жизни» Фаиной Захаровой о выделении средств на дальнейшие исследования. А ректор института фундаментальной медицины и биологии Андрей Киясов разрешил заниматься наукой на базе прекрасно оборудованной лаборатории.
Первый этап исследований уже завершен: результаты опытов доказали замещение тканей на гистологических срезах на собственную ткань. Теперь осталось дождаться финансирования для перехода на следующий уровень.
«Сейчас мы изготовили протезы ручной работы, а для лицензирования необходимо сделать промышленную модель и прооперировать еще 12 особей, а также провести сравнительный анализ. Только после этого протез отправится на лицензирование, чтобы пройти биохимический анализ и много других исследований, а потом уже можно получать сертификат на промышленное производство. Сейчас мы мечтаем скорее приступить ко второму этапу, если быстро получим финансирование, то до 2020 года можем выполнить эту задачу «под ключ».
Спасибо, что нас заметили. Этот проект необходимо довести до ума. Будущее за заместительной хирургией, сейчас весь мир занимается этим направлением. Чтобы человек мог менять «испорченные детали», как у машины, а еще лучше — мог помочь организму построить эту деталь из собственных тканей. Это новый, революционный этап хирургии», — уверен молодой ученый.