Си Цзиньпин чуть не упал со сцены на ПМЭФ

Санкт-Петербург, 7 июня. Председатель КНР Си Цзиньпин чуть не упал со сцены после завершения пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Когда дискуссия в ходе пленарного заседания завершилась, участники встали со своих мест и продолжили свободное общение. Си Цзиньпин пожал руки коллегам рядом с собой. После он подошел к краю сцены, чтобы поприветствовать зрителей, передает ТАСС.

Глава КНР пожал руку нескольким зрителям и сильно покачнулся с края сцены. Не упасть ему удалось только благодаря сотрудникам ФСО, оказавшимся рядом.

Петербургский международный экономический форум стартовал в четверг и продлится до 8 июня включительно.

Ранее в своем выступлении на ПМЭФ Си Цзиньпин, отметил, что современный мир переживает серьезные перемены. По его мнению, сотрудничество является верным путем для всех в мире, который каждую секунду меняется. Глава КНР подчеркнул, что лидеры стран должны ставить в приоритет интересы народа, а также повышать благосостояние людей и ликвидировать бедность.

Накануне глава КНР провел встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Петербурге. Подробности читайте в материале Федерального агентства новостей: Визит Си Цзиньпина в Россию: первые итоги, что подписали, ключевые заявления.