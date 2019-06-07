Санкт-Петербург, 7 июня. Три человека в спасательных жилетах упали за борт после столкновения прогулочного катера Slider с опорой Смежного моста через Крюков канал в Петербурге, сообщил Федеральному агентству новостей источник.

«Трое упали за борт в спасательных жилетах, друзья их подняли на борт. После чего катер поплыл дальше», — сказал собеседник агентства.

По словам источника, помощь МЧС не потребовалась.

Прогулочный катер Slider влетел в опору Смежного моста в пятницу вечером.