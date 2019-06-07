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Три человека упали за борт после столкновения катера с опорой моста в Петербурге

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Три человека упали за борт после столкновения катера с опорой моста в Петербурге

Санкт-Петербург, 7 июня. Три человека в спасательных жилетах упали за борт после столкновения прогулочного катера Slider с опорой Смежного моста через Крюков канал в Петербурге, сообщил Федеральному агентству новостей источник.

«Трое упали за борт в спасательных жилетах, друзья их подняли на борт. После чего катер поплыл дальше», — сказал собеседник агентства.

По словам источника, помощь МЧС не потребовалась. 

Прогулочный катер Slider влетел в опору Смежного моста в пятницу вечером. 

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Автор: Сергей Петров
© 2019 Федеральное агентство новостей
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