Путин не увидел противоречий между ЕС и ЕАЭС

Санкт-Петербург, 7 июня. Между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом нет глобальных противоречий, которые бы мешали этим двум организациям взаимодействовать. Такое заявление в пятницу сделал президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ.

«Никаких противоречий больших нет. Есть конкретные вещи, которые мы должны учитывать в реалиях сегодняшнего дня, при этих интеграционных процессах», — отметил он, отвечая на вопрос модератора дискуссии.

По словам российского лидера, интеграция между ЕС и ЕАЭС неизбежна, так как входящие в Евразийский экономический союз страны являются участниками глобального процесса. В то же время Путин признал, что у обеих структур есть бюрократические элементы, которые препятствуют этой интеграции.

В качестве примера, он привел регламенты ЕС и ЕАЭС, которые отличаются друг от друга. Президент РФ подчеркнул, что подобные конкретные вещи возможно изменить, чтобы обеспечить более тесное сотрудничество между Европой и бывшими республиками Советского Союза.

Ранее сообщалось, что Россия выделила 700 млн долларов на интеграцию Киргизии в ЕАЭС. 200 млн пойдут на адаптацию экономики к условиям ЕАЭС, еще 500 млн Москва вложила в специально созданный фонд развития.

В июле прошлого года премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости защиты экономических интересов стран ЕАЭС в условиях разжигаемых Соединенными Штатами торговых войн по всему миру. По его словам, возможность принять ответные ограничительные меры предусмотрена в правилах ВТО, однако Евразийскому экономическому союзу нужно выработать собственные шаги в этом направлении.