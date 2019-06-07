Путин оценил значение визита генсека ООН на ПМЭФ-2019

Санкт-Петербург, 7 июня. Присутствие генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша придает Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) особый статус. Так президент России Владимир Путин оценил значение визита иностранного гостя.

«Надеюсь, что вы находите [форум] конструктивным и полезным», — сказал российский лидер, открывая встречу с представителем организации.

Глава РФ отметил, что Москва удовлетворена конструктивными отношениями с организацией и всячески выступает за укрепление центральной роли ООН в международных делах. Президент также оценил значительные усилия Гутерриша для поддержания эффективности возглавляемой им организации.

«Будем со своей стороны делать все, чтобы вас поддержать», — пообещал российский лидер.

Гутерриш, в свою очередь, поблагодарил президента РФ за приглашение на форум. По его словам, это очень значимая возможность обратиться к представителям правительств, бизнес-кругов и гражданскому обществу по вопросам, которые имеют важную роль для ООН.

Генсек отдельно отметил роль России в поддержке организации, которую он возглавляет. Он также поблагодарил Путина за активные контакты ООН с Москвой. Гутерриш напомнил, что стороны взаимодействуют по таким важным вопросам, как торговля, терроризм и борьба с изменением климата.

«Мы ведем переговоры по различным кризисам и ситуациям — от Сирии и Ливии до ситуации в ЦАР и Йемене», — заключил он.

ПМЭФ-2019 стартовал в Северной столице 6 июня. Форум — уникальное событие в мире экономики и бизнеса, которое каждый год проходит в Петербурге. Первое мероприятие было проведено в 1997 году, а с 2005 года его постоянным гостем становится президент Российской Федерации.

За минувшее время форум стал эффективной площадкой для взаимодействия представителей деловых кругов, обсуждения ключевых экономических вопросов, которые стоят как перед Россией, так и перед всем миром. Основные мероприятия ПМЭФ-2019 пройдут до 8 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

Ранее президент РФ выразил мнение, что нужно усилить экономические институты Организации Объединенных Наций. По словам российского лидера, создание гармоничной системы является лучшим рецептом восстановления взаимного доверия.