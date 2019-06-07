Ростех прекратил закупки композитных материалов за рубежом

Санкт-Петербург, 7 июня. Ростех планирует провести испытания хвостов самолета МС-21, изготовленных из российского композитного материала, в 2020 году. Об этом заявил глава российского государственной корпорации Сергей Чемезов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

По его словам, уже проведены все необходимые испытания материала, а две недели назад ОНПП «Технология» и «Иркут» подписали договор. Об этом пишет РИА Новости.

«В 2020 году планируются испытания хвостов из отечественных композитов и внесение изменений в конструкторскую документацию, на 2021 год запланировано начало серийного производства», — подчеркнул Чемезов.

Он заметил, что на данный момент идет работа по изготовлению оперения для машины номер 16 — последней с импортным хвостом. Чемезов также подчеркнул, что полностью прекращены закупки композитных материалов за рубежом. По его словам, созданы отечественные образцы материалов для композитного крыла, и они проходят лабораторные испытания.