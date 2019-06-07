Путин рассказал, какие качества Эрдогана помогут завершить «Турецкий поток» через несколько месяцев

Санкт-Петербург, 7 июня. Реализация проекта «Турецкий поток» началась во многом благодаря тому, что глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган проявил лучшие качества мужского характера, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

Путин оценил личные качества турецкого президента, благодаря которым проект по строительству газопровода будет завершен в ближайшее время.

«Благодаря политической воле президента Эрдогана, благодаря тому, что он проявил лучшие качества мужского характера и суверенитета страны, мы закончим все в ближайшие несколько месяцев», — сказал глава российского государства.

После реализации проекта европейские партнеры смогут получать газ по другому маршруту, сказал глава государства.

«Если, конечно, захотят», — добавил российский президент.

Путин также назвал главное преимущество поставок российского газа над американским.

«Трубный газ из России, я имею в виду расстояния и объемы поставок, всегда, по определению, будет дешевле, чем сжиженный газ из-за океана. Всегда», — подчеркнул глава государства.

Напомним, «Турецкий поток» предполагает строительство газопровода, который будет состоять из двух ниток. Первая нитка предназначена для поставок российского газа Турции, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.